Солістка гурту Go-A розповіла про нову пісню для Євробачення-2021

Гурт Go-A, який цьогоріч повинен був представляти Україну на Євробаченні-2020, вже активно готується до музичного конкурсу у 2021 році. Колектив написав кілька нових пісень й вже майже визначився, з якою з них буде виступати на шоу.

Про це в прямому ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла солістка гурту Катерина Павленко. За словами співачки, вони з колегами роблять ставки на нову композицію, в якій вони підняли "дуже цікаву тему, пов'язану з Україною" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми вже написали кілька пісень, але ще будемо писати, поки є час і поки не відчуємо, що це та пісня, з якою ми поїдемо. У нас є кілька варіантів, але ще одна пісня у нас в роботі, на яку головні ставки... Ми знайшли дуже цікаву тему, пов'язану з Україною, дуже резонує в нас особисто. Вона буде побудована на українському фольклорі. Ми зараз якраз працюємо над нею. Мені здається, що це та сама пісня, з якою ми будемо представляти Україну", – заявила співачка.

Нагадаємо, гурт Go-A був обраний з піснею "Соловей" як представник України на Євробаченні-2020 року, яке повинно було пройти в Роттердамі, але було скасовано через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гурт Little Big заявив, що має намір брати участь в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021.