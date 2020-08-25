Солістка Go_A розповіла, за яких умов заспіває російською мовою

Солістка групи Go_A, яка була учасником Євробачення-2020 від України, Катерина Павленко розповіла, що заспіває російською мовою, якщо буде безпам'ятною.

Про це співачка зізналася в інтерв'ю блогеру Леоніду Поліщуку. За її словами, гурт почав співпрацювати зі світовими композиторами, тому вже незабаром шанувальники можуть послухати нові пісні. Павленко навіть заспіває одну композицію англійською мовою (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також Поліщук запитав, за яких умов співачка виконала б пісню російською.

Катерина Павленко розповіла, коли заспіває російською Скриншот

"Я не уявляю цього. Мені здається це відбудеться, якщо я буду в якомусь безпам'ятстві", – зізналася Павленко.

Нагадаємо, у Роттердамі у травні мав відбутися пісенний конкурс Євробачення-2020, однак через пандемію коронавірусу шоу провели онлайн за участю всіх заявлених конкурсантів. Тому Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні в 2021 році. Павленко поки не розповідає, чи пісня вже готова, але зізналася, що композиція буде веселою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував зіркове попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України. Йому не сподобалося, що серед топових українських композицій прозвучали також і російськомовні пісні.