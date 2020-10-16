Соліст "Руки Вверх" Жуков розповів про домагання продюсера

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Сергій Жуков розповів про домагання продюсера

Лідер культового попгурту "Руки Вверх" Сергій Жуков розповів про неприємний інцидент, який трапився з ним та його колегою Олексієм Потєхіним у 90-ті. Артисти-початківці познайомилися з продюсером, який замість ділової зустрічі запропонував музикантам інтим.

Про це повідомляє видання Starhit. За словами Жукова, він та його друг шукали людину, яка б змогла їх розкрутити. За порадою знайомих вони зателефонували людині, яка запросила їх до себе додому вночі. Тоді артистів це не збентежило.

"Нам кажуть: є такий, всім допомагає, засовує на телебачення. Телефонуємо йому, він каже: "Приїжджайте о 00:30 на Бабушкінську". Ми запитуємо: "А можна раніше?" – "Ні, я зайнятий, можу тільки в це час". Ми сіли на метро, а воно зачиняється о першій годині ночі. Я кажу Олексію, мовляв, приїдемо, а назад ніяк – пішки тільки. Приїжджаємо, а там райони всі однакові, жахіття, бруд. Заходимо в засцяний під'їзд, дзвонимо у двері, і він відкриває голий. Каже: "Ну що, відразу підемо в ліжко або поговоримо спочатку?" Ми отетеріли!" – розповів артист.

Олексій Потєхін та Сергій Жуков у молодості

Унаслідок молоді люди відмовилися від пропозиції продюсера та після нетривалої розмови покинули його квартиру.

"Ми, звичайно ж, розвернулися й пішли. І йшли потім пішки 2 години 40 хвилин додому. Але тоді ми зрозуміли, що в шоу-бізнесі не все так гладко", – підсумував Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Жуков зробив страшне зізнання про складне лікування від пухлини. Медики нібито не могли її видалити та "відрізали співакові пів тіла".

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