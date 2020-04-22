Соліст Little Big заявив, що не хоче їхати на Євробачення 2021 від Росії
Ілля Прусікін, лідер групи Little Big, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні 2020, не хоче брати участь у музичному конкурсі в наступному році. Він заявив, що є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.
Про це повідомляє Telegram-канал Eurovision Ukraine.
"Hе зрозуміло, поїдемо ми чи хтось інший. І якщо не ми, я тільки за. Бо ми спробували, але у нас не вийшло, оскільки форс-мажор. Хоч ми і самі проти оцієї незмінності в шоу-бізнесі, але що поробиш? Що, у нас мало артистів, які можуть поїхати? У нас дуже багато крутих людей. Ми спробували, зробили все, що могли. Начебто вийшло добре, але не пощастило. Давайте жити далі. І ми з цього конкурсу отримали все, що хотіли. І хотілося б, щоб і інші артисти отримали якийсь хайп. А не ми все собі. Я вважаю, що потрібно давати дорогу іншим артистам", – заявив Прусікін.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.