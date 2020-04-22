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22 квітня • оновлено в 22:16
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Соліст Little Big заявив, що не хоче їхати на Євробачення 2021 від Росії

2.4т
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Ілля Прусікін, лідер групи Little Big, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні 2020, не хоче брати участь у музичному конкурсі в наступному році. Він заявив, що є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.

Про це повідомляє Telegram-канал Eurovision Ukraine.

Соліст Little Big заявив, що не хоче їхати на Євробачення 2021 від Росії

"Hе зрозуміло, поїдемо ми чи хтось інший. І якщо не ми, я тільки за. Бо ми спробували, але у нас не вийшло, оскільки форс-мажор. Хоч ми і самі проти оцієї незмінності в шоу-бізнесі, але що поробиш? Що, у нас мало артистів, які можуть поїхати? У нас дуже багато крутих людей. Ми спробували, зробили все, що могли. Начебто вийшло добре, але не пощастило. Давайте жити далі. І ми з цього конкурсу отримали все, що хотіли. І хотілося б, щоб і інші артисти отримали якийсь хайп. А не ми все собі. Я вважаю, що потрібно давати дорогу іншим артистам", – заявив Прусікін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

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Автор
Марія Дідик
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Глaвный иммунолог cтpаны oбъ¤cнил как усилить иммунитет зa мeс¤ц, чтo бы не заболеть коpонавиpусoм lifesaveua.ga
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