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13 березня • оновлено в 10:17
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Соліст Little Big розповів про курйоз під час концерту

3.2т
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Соліст гурту Little Big, який представлятиме Росію на Євробаченні-2020, Ілля Прусікін зізнався, що під час одного з виступів їх діджей "обіср*вся прямо на сцені".

Таке зізнання співак зробив у шоу "Бар у великому місті" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілля Прусікін

Ілля Прусікін

кадр з відео

Так, за словами артиста, під час концерту у діджея почалася діарея.

"Це було років п'ять тому. Грали в клубі, у нашого діджея почалася діарея й він обіср*вся прямо на сцені, за пульт зістрибнув і прямо напаскудив там", – згадав Прусікін.

Гурт Little Big

Гурт Little Big

кадр з відео

Примітно, що це не єдиний курйоз, який траплявся з гуртом. Так, учасниця Софія Таюрська зізналася, що отруїлася чимось і прямо перед виходом на сцену лежала під крапельницею:

"За 15 хвилин до концерту я лежала під крапельницею й всі стояли чекали, коли ми вже вийдемо на сцену. І після того, як я вийшла, я відіграла пів концерту і розумію, що не доспіваю. Просто втікаю й кричу: "Катю, відро!".

Софія Таюрська

Софія Таюрська

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гурт Little Big презентував пісню Uno, з якої поїде на Євробачення-2020 у Роттердамі.

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Автор
Анна Міхно
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
самая новость для Обоза...
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