Соліст гурту "Іванушки International" Кирило Андрєєв розповів про роман з російською співачкою Жанною Фріске. Так, він заявив, що між ними "була пристрасть", але сім'ю побудувати їм не вдалося.

Про це Андрєєв заявив в анонсі програми "Секрет на мільйон", пише СтарХит.

Кирило Андрєєв

"Ми були молоді, і у нас була пристрасть. Вона говорила мені:"Кирило, так хочу сім'ю", - сказав Андрєєв в анонсі шоу.

Він зазначив, що розумів наскільки складно буде жити з артисткою.

"Дуже мало випадків, коли чоловік - співак, а дружина - актриса чи співачка", - додав чоловік.

Жанна Фріске

Зазначимо, Жанна Фріске померла увечері 15 червня 2015 року в підмосковному будинку в Балашисі. Останні три місяці свого життя вона провела в комі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько покійної співачки Жанни Фріске жорстко висловився про колишнього чоловіка дочки Дмитра Шепелєва.