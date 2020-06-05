Соліст гурту "Іванушки International" Кирило Андрєєв розповів про роман з російською співачкою Жанною Фріске. Так, він заявив, що між ними "була пристрасть", але сім'ю побудувати їм не вдалося.
Про це Андрєєв заявив в анонсі програми "Секрет на мільйон", пише СтарХит.
Кирило Андрєєв
"Ми були молоді, і у нас була пристрасть. Вона говорила мені:"Кирило, так хочу сім'ю", - сказав Андрєєв в анонсі шоу.
Він зазначив, що розумів наскільки складно буде жити з артисткою.
"Дуже мало випадків, коли чоловік - співак, а дружина - актриса чи співачка", - додав чоловік.
Жанна Фріске
Зазначимо, Жанна Фріске померла увечері 15 червня 2015 року в підмосковному будинку в Балашисі. Останні три місяці свого життя вона провела в комі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько покійної співачки Жанни Фріске жорстко висловився про колишнього чоловіка дочки Дмитра Шепелєва.
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