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5 червня • оновлено в 10:42
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Соліст "Иванушки International" розповів про роман з Фріске

3.3т
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Соліст гурту "Іванушки International" Кирило Андрєєв розповів про роман з російською співачкою Жанною Фріске. Так, він заявив, що між ними "була пристрасть", але сім'ю побудувати їм не вдалося.

Про це Андрєєв заявив в анонсі програми "Секрет на мільйон", пише СтарХит.

Кирило Андрєєв

Кирило Андрєєв

"Ми були молоді, і у нас була пристрасть. Вона говорила мені:"Кирило, так хочу сім'ю", - сказав Андрєєв в анонсі шоу.

Він зазначив, що розумів наскільки складно буде жити з артисткою.

"Дуже мало випадків, коли чоловік - співак, а дружина - актриса чи співачка", - додав чоловік.
Жанна Фріске

Жанна Фріске

Зазначимо, Жанна Фріске померла увечері 15 червня 2015 року в підмосковному будинку в Балашисі. Останні три місяці свого життя вона провела в комі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько покійної співачки Жанни Фріске жорстко висловився про колишнього чоловіка дочки Дмитра Шепелєва.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Жанна Фріске
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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