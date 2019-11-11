Соліст "Иванушек" залишився без світла і тепла через українського бізнесмена

Український бізнесмен Якоб Грибов відрізав від електрики будинок соліста популярної групи "Иванушки International" Кирила Туриченко, який знаходиться в селищі Клокова (Росія).

Як повідомляє видання Life, зараз музикант перебуває на гастролях. Він назвав ситуацію шоковою.

"Як жити без води, не знаю. Ситуація з водою, звичайно, якась шокова. У мене в житті такого не відбувалося. У будинку немає ні каналізації, ні опалення, найголовніше — немає води, через що, власне, немає нічого іншого. Води немає тому, що мої милі сусіди в черговий раз перерубали одну з комунікацій", — сказав Туриченко.

Кирило Туриченко і Якоб Грибов

Зазначається, що Грибов зібрався будувати дорогу до свого дому, через що його сусідам по селищу був відрізаний доступ до електропостачання та опалення. Як виявилося, юридично він має на це право, оскільки земля належить йому. Однак при попередньому власнику на території проклали комунікації, які, за словами жителів Клокова, неможливо провести в іншому місці. Люди планують звернутися в суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кирило Туриченко була помічений за поцілунками з російською телеведучою Юлією Баранівською. Відео дивіться тут.

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