Соліст Imagine Dragons залишає групу: 5 найпопулярніших хітів групи

Соліст американської групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс оголосив про відхід з групи.

Як повідомляє CNN, музикант вирішив взяти паузу, щоб трохи відпочити від гастролей і роботи над музикою.

Imagine Dragons Instagram @imaginedragons

За словами Дена група активно гастролювала протягом майже десяти років, і зараз їм просто необхідна перерва.

До того ж, у Рейнольдса четверо дітей, і він хоче зосередитися на ролі чоловіка і батька.

"Ми просто хочемо взяти перерву, возз'єднатися зі своїми сім'ями і друзями. Після майже десятиліття в дорозі нам потрібно заново дізнатися, що означає бути батьком чи сином", — говорить Ден.

Ден Рейнольдс Instagram @danreynolds

OBOZREVATEL вирішив згадати п'ять найпопулярніших хітів Imagine Dragons.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що епатажна американська співачка Біллі Айлиш, що стала за короткий проміжок однією з найбільш впізнаваних молодих виконавиць, випустила новий кліп на пісню "Хanny".

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!