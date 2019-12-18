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18 грудня • оновлено в 15:49
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Соліст Imagine Dragons залишає групу: 5 найпопулярніших хітів групи

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Соліст американської групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс оголосив про відхід з групи.

Як повідомляє CNN, музикант вирішив взяти паузу, щоб трохи відпочити від гастролей і роботи над музикою.

Imagine Dragons

Imagine Dragons

Instagram @imaginedragons

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За словами Дена група активно гастролювала протягом майже десяти років, і зараз їм просто необхідна перерва.

До того ж, у Рейнольдса четверо дітей, і він хоче зосередитися на ролі чоловіка і батька.

"Ми просто хочемо взяти перерву, возз'єднатися зі своїми сім'ями і друзями. Після майже десятиліття в дорозі нам потрібно заново дізнатися, що означає бути батьком чи сином", — говорить Ден.

Ден Рейнольдс

Ден Рейнольдс

Instagram @danreynolds

OBOZREVATEL вирішив згадати п'ять найпопулярніших хітів Imagine Dragons.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що епатажна американська співачка Біллі Айлиш, що стала за короткий проміжок однією з найбільш впізнаваних молодих виконавиць, випустила новий кліп на пісню "Хanny".

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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