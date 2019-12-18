Соліст Imagine Dragons залишає групу: 5 найпопулярніших хітів групи

Соліст американської групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс оголосив про відхід з групи.
Як повідомляє CNN, музикант вирішив взяти паузу, щоб трохи відпочити від гастролей і роботи над музикою.
Imagine Dragons
Instagram @imaginedragons
За словами Дена група активно гастролювала протягом майже десяти років, і зараз їм просто необхідна перерва.
До того ж, у Рейнольдса четверо дітей, і він хоче зосередитися на ролі чоловіка і батька.
"Ми просто хочемо взяти перерву, возз'єднатися зі своїми сім'ями і друзями. Після майже десятиліття в дорозі нам потрібно заново дізнатися, що означає бути батьком чи сином", — говорить Ден.
Ден Рейнольдс
Instagram @danreynolds
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