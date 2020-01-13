Соліст гурту "Корні" Кабанов госпіталізований: як зараз виглядає співак

Російський співак і соліст гурту "Корні" Олексій Кабанов був госпіталізований в Москві.
Як передає Telegram-канал 112, 36-річний артист був змушений звернутися за допомогою до лікарів через проблеми з гортанню.
Олексій Кабанова
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Зараз артиста обстежують медики. Можливо, Кабанову знадобиться оперативне втручання.
Олексій Кабанов
Instagram @alexey__kabanov
Відомо, що у 2013 році співак одружився. Зараз разом зі своєю дружиною, 30-річною Розалією Коноян, Олексій виховує доньку Алісу.
Олексій Кабанов з донькою і дружиною
Instagram @alexey__kabanov
Кабанов продовжує бути солістом гурту "Корні". Правда, зараз склад колективу змінився: Павло Артем'єв і Олександр Асташонок покинули "Корні" ще в 2010 році, на їх місце прийшов Дмитро Пакулічев.
Гурт "Корні" в 2009 році
Instagram @alexey__kabanov
Гурт "Корні"
Instagram @alexey__kabanov
Зараз тріо разом з Олександром Бердниковим продовжує радувати шанувальників своїми виступами.
Гурт "Корні"
Instagram @alexey__kabanov
Фотографіями з учасниками гурту, а також знімками з дружиною і донькою Кабанов регулярно ділиться в Instagram.
Гурт "Корні"
Instagram @alexey__kabanov
Олексій Кабанов з дружиною
Instagram @alexey__kabanov
Олексій Кабанов з дружиною і донькою
Instagram @alexey__kabanov
Олексій Кабанов
Instagram @alexey__kabanov
Олексій Кабанов з дружиною і донькою
Instagram @alexey__kabanov
Олексій Кабанов з дружиною
Instagram @alexey__kabanov
Олексій Кабанов з дружиною
Instagram @alexey__kabanov
Гурт "Корні" та Ірина Тонєва
Instagram @alexey__kabanov
Олексій Кабанов з донькою
Instagram @alexey__kabanov
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