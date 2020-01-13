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13 січня • оновлено в 14:44
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Соліст гурту "Корні" Кабанов госпіталізований: як зараз виглядає співак

1.5т
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Російський співак і соліст гурту "Корні" Олексій Кабанов був госпіталізований в Москві.

Як передає Telegram-канал 112, 36-річний артист був змушений звернутися за допомогою до лікарів через проблеми з гортанню.

Олексій Кабанова

Олексій Кабанова

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Зараз артиста обстежують медики. Можливо, Кабанову знадобиться оперативне втручання.

Олексій Кабанов

Олексій Кабанов

Instagram @alexey__kabanov

Відомо, що у 2013 році співак одружився. Зараз разом зі своєю дружиною, 30-річною Розалією Коноян, Олексій виховує доньку Алісу.

Олексій Кабанов з донькою і дружиною

Олексій Кабанов з донькою і дружиною

Instagram @alexey__kabanov

Кабанов продовжує бути солістом гурту "Корні". Правда, зараз склад колективу змінився: Павло Артем'єв і Олександр Асташонок покинули "Корні" ще в 2010 році, на їх місце прийшов Дмитро Пакулічев.

Гурт "Корні" в 2009 році

Гурт "Корні" в 2009 році

Instagram @alexey__kabanov

Гурт "Корні"

Гурт "Корні"

Instagram @alexey__kabanov

Зараз тріо разом з Олександром Бердниковим продовжує радувати шанувальників своїми виступами.

Гурт "Корні"

Гурт "Корні"

Instagram @alexey__kabanov

Фотографіями з учасниками гурту, а також знімками з дружиною і донькою Кабанов регулярно ділиться в Instagram.

Гурт "Корні"

Гурт "Корні"

Instagram @alexey__kabanov

Олексій Кабанов з дружиною

Олексій Кабанов з дружиною

Instagram @alexey__kabanov

Олексій Кабанов з дружиною і донькою

Олексій Кабанов з дружиною і донькою

Instagram @alexey__kabanov

Олексій Кабанов

Олексій Кабанов

Instagram @alexey__kabanov

Олексій Кабанов з дружиною і донькою

Олексій Кабанов з дружиною і донькою

Instagram @alexey__kabanov

Олексій Кабанов з дружиною

Олексій Кабанов з дружиною

Instagram @alexey__kabanov

Олексій Кабанов з дружиною

Олексій Кабанов з дружиною

Instagram @alexey__kabanov

Гурт "Корні" та Ірина Тонєва

Гурт "Корні" та Ірина Тонєва

Instagram @alexey__kabanov

Олексій Кабанов з донькою

Олексій Кабанов з донькою

Instagram @alexey__kabanov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінився і чим зараз займається актор Олексій Маклаков, більш відомий за роллю прапорщика Шматко в серіалі "Солдати".

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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