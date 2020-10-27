Соліст гурту 'Би-2' Єгор Бортник заразився коронавірусом

Вокаліст російського гурту "Би-2" Єгор Бортников, більш відомий під псевдонімом Льова Би-2, захворів на коронавірус.

Такою інформацією 48-річний артист поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами музиканта, у нього легка форма захворювання, при цьому він хворіє вже "тиждень або трохи більше". Запахи й смаки то пропадають, то з'являються, а комп'ютерна томографія показала, що легені не порушені.

Зазначимо, що шанувальники музиканта в коментарях під публікацією побажали йому якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор, зірка серіалу "Кухня" Михайло Тарабукін, заявив, що перехворів на COVID-19. За словами артиста, у нього була діагностована двобічна вірусна пневмонія. Хвороба протікала у "важкій формі".