Соліст гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – про російськомовні пісні: ми проти агресії РФ, співати не будемо

Софія Ковнір Люди 20:21, 27.11.2020

Лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець розповів, як вони ставляться до запису російськомовних пісень.

За його словами, в альбомі 2015 року у них були пісні російською мовою, але вони їх записали раніше – ще в 2010 році. Про це артист заявив у передачі "Вечеря з Дороті" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це були останні наші пісні російською мовою, і я думаю, що в подальшому у нас їх не буде по абсолютно зрозумілим причинам", – повідомив Танчинець.

Як "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" ставляться до запису російськомовних пісень
"ТСН"

Соліст гурту зазначив, що вони не проти російської мови та культури, а проти агресії Російської Федерації та Російської імперії.

"Щоб не підтримувати російський дух на території нашої держави, ми не будемо співати російськомовні пісні", – додав артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український рокгурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" представив у мережі емоційний кліп на пісню "Воля".

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