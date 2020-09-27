Соліст "Другої Ріки" Харчишин перехворів коронавірусів: артист поділився подробицями

Соліст українського гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин перехворів на COVID-19.

Про це артист повідомив в ефірі програми "Ранок з Україною".

Харчишин зізнався, що за час пандемії коронавируса він перехворів інфекцією. Ймовірно, це була легка форма хвороби, оскільки недуга тривала 10 днів.

"Я захворів на COVID і успішно його поборов за 10 днів, тепер у мене негативний тест – можу працювати", – заявив в ефірі співак.

Валерій Харчишин перехворів коронавірусів.

Артист також розповів, що за час пандемії коронавіруса дуже скучив по сцені.

"Напевно, вперше в моєму житті, коли я не виходив на сцену до людей більше 6 місяців, я маю на увазі будь-які публічні виступи. Це було жахливо – це як наркотик, якого не вистачає. Однак на карантині ми не просто відпочивали, ми працювали над нашим проєктом, який називається "Інша ріка". Наші пісні, які ми створювали протягом 20, понад 20 років, зазвучать по-іншому ", – зізнався артист.

До слова, на початку карантину в Україні і в розпал пандемії коронавіруса в світі Харчишин вже здавав 2 ПЛР-тести на COVID-19. У березні, коли артист повернувся з Італії, він відчував майже всі симптоми вірусу, однак результати тесту виявилися негативними.

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