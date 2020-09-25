Соліст "Би-2" про ситуацію в Білорусі: для нас – це особиста трагедія, Лукашенко повинен піти

Вокаліст російського гурту "Би-2" Льова (Єгор Бортник) висловився про незаконне обрання президента Олександра Лукашенка на шостий термін, відзначивши, що "вибори – сфальсифіковані". Також, на думку музиканта, Лукашенко повинен "сам піти з посади".

Артист заявив, що все, що зараз відбувається в Білорусі, пов'язане з "його особистою трагедією", так як він і його колега про гурту Шура (Олександр Уман) родом з Білорусі. Про це йшла мова в інтерв'ю рокера для газети "Труд".

"Ми з Шуриком родом з Білорусії: я з Мінська, він з Бобруйська. Для нас, звичайно, все, що зараз відбувається в Білорусі – особиста трагедія. Думаю, Лукашенко повинен піти. Я ніколи не був фанатом цього, але тут ситуація незвичайна. сподіваюся, це скоро вирішиться. Просто пора, шляху назад немає. Вибори були безпрецедентно сфальсифіковані. Невипадково люди чули і підтримували нас, а ми – їх..." – висловився він.

Вокаліст "Би-2 також пояснив, що "з міркувань безпеки" вони скасували концерт у Мінську.

"Ми відклали концерт з міркувань безпеки, але тепер загроза виходить вже не від коронавіруса, а від влади: сьогодні в Білорусі будь-які масові зібрання можуть викликати її непередбачувану і неадекватну реакцію. А від самої громадськості надходили прохання про перенесення в кращі часи", – підсумував він.

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