Соліст "Би-2" про ситуацію в Білорусі: для нас – це особиста трагедія, Лукашенко повинен піти
Гурт "Би-2" скасував концерт в Мінську через ситуацію в Білорусі після виборів
Соліст колективу закликав незаконно обраного президента Лукашенка самостійно піти з посади
Також музикант зазначив, що вважає вибори сфальсифікованими
Вокаліст російського гурту "Би-2" Льова (Єгор Бортник) висловився про незаконне обрання президента Олександра Лукашенка на шостий термін, відзначивши, що "вибори – сфальсифіковані". Також, на думку музиканта, Лукашенко повинен "сам піти з посади".
Артист заявив, що все, що зараз відбувається в Білорусі, пов'язане з "його особистою трагедією", так як він і його колега про гурту Шура (Олександр Уман) родом з Білорусі. Про це йшла мова в інтерв'ю рокера для газети "Труд".
"Ми з Шуриком родом з Білорусії: я з Мінська, він з Бобруйська. Для нас, звичайно, все, що зараз відбувається в Білорусі – особиста трагедія. Думаю, Лукашенко повинен піти. Я ніколи не був фанатом цього, але тут ситуація незвичайна. сподіваюся, це скоро вирішиться. Просто пора, шляху назад немає. Вибори були безпрецедентно сфальсифіковані. Невипадково люди чули і підтримували нас, а ми – їх..." – висловився він.
Вокаліст "Би-2 також пояснив, що "з міркувань безпеки" вони скасували концерт у Мінську.
"Ми відклали концерт з міркувань безпеки, але тепер загроза виходить вже не від коронавіруса, а від влади: сьогодні в Білорусі будь-які масові зібрання можуть викликати її непередбачувану і неадекватну реакцію. А від самої громадськості надходили прохання про перенесення в кращі часи", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей були затримані.
США, Канада, Україна і ряд країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.