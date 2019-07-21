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"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

15.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала груди на відвертому фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила чорно-білий знімок, на якому позує в сукні з величезним декольте.

Образ жінка доповнила яскравим макіяжем, хвилястою укладкою і масивною підвіскою незвичної форми.

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Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники артистки традиційно засипали її хвалебними коментарями. "Сексі-супер!" "Ефектно виглядає", "Соковита", "Мерлін Монро", "Які груди!" "Із вас портрети писати можна", – пишуть користувачі.

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Скріншот

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Лободи, які вона публікувала в Instagram-акаунті:

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"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода зібрала стадіон в Нижньому Новгороді, чим похвалилася у своєму акаунті. Однак шанувальники запідозрили, що вона була п'яна, бо невиразно щось намагалася співати і ледве стояла на ногах.

Також співачка зізналася, що вона дуже боїться висоти, а деякі номери на її концертах побудовані саме на цьому.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнес Instagram фотографии Краса
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
«СВЕТКА - КАЛМОЧА». А ГДЕ ЛИЗБИ-ПОДРУГА-ПРОДЮССЕР-МАЛЬЧИК НАТЕЛЛА?
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Дронов Жон
Дронов Жон
А губы у ей самые что ни на есть рабочии.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
какая она сочная эта сучка ботоксная,пущай сидит в своей педерации и не рыпается
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