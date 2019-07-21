"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала груди на відвертому фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила чорно-білий знімок, на якому позує в сукні з величезним декольте.

Образ жінка доповнила яскравим макіяжем, хвилястою укладкою і масивною підвіскою незвичної форми.

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники артистки традиційно засипали її хвалебними коментарями. "Сексі-супер!" "Ефектно виглядає", "Соковита", "Мерлін Монро", "Які груди!" "Із вас портрети писати можна", – пишуть користувачі.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Лободи, які вона публікувала в Instagram-акаунті:

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода зібрала стадіон в Нижньому Новгороді, чим похвалилася у своєму акаунті. Однак шанувальники запідозрили, що вона була п'яна, бо невиразно щось намагалася співати і ледве стояла на ногах.

Також співачка зізналася, що вона дуже боїться висоти, а деякі номери на її концертах побудовані саме на цьому.

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