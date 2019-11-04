Соколова засвітила пишні груди: опубліковано гаряче фото

Відома українська журналістка Яніна Соколова засвітила пишні груди в пікантній фотосесії.
Так, на знімку вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте. Відповідний кадр був опублікований на Instagram-сторінці журналістки "Вечір з Яніною Соколовою".
Яніна Соколова
Фото: instagram/yanina_sokolova
"Висунули Яніну в номінації "Натхнення року". Приділіть 2 хвилини та проголосуйте! Давайте цим надихнемо її", — підписали публікацію.
Яніна Соколова засвітила пишні груди
Фото: instagram/vecherssokolovoy
Зазначимо, що в коментарях прихильники засипали Соколову компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Яніни Соколової, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Спокуслива Яніна Соколова
Фото: instagram/yanina_sokolova
Яніна Соколова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/yanina_sokolova
Яніна Соколова у відвертій сукні
Фото: instagram/yanina_sokolova
Яніна Соколова засвітила пишні груди
Фото: instagram/yanina_sokolova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу засвітила пишні груди і нарвалася на критику мережі. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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