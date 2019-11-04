Соколова засвітила пишні груди: опубліковано гаряче фото

Відома українська журналістка Яніна Соколова засвітила пишні груди в пікантній фотосесії.

Так, на знімку вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте. Відповідний кадр був опублікований на Instagram-сторінці журналістки "Вечір з Яніною Соколовою".

Яніна Соколова Фото: instagram/yanina_sokolova

"Висунули Яніну в номінації "Натхнення року". Приділіть 2 хвилини та проголосуйте! Давайте цим надихнемо її", — підписали публікацію.

Яніна Соколова засвітила пишні груди Фото: instagram/vecherssokolovoy

Зазначимо, що в коментарях прихильники засипали Соколову компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Яніни Соколової, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Спокуслива Яніна Соколова Фото: instagram/yanina_sokolova

Яніна Соколова сексуально позує на камеру Фото: instagram/yanina_sokolova

Яніна Соколова у відвертій сукні Фото: instagram/yanina_sokolova

Яніна Соколова засвітила пишні груди Фото: instagram/yanina_sokolova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу засвітила пишні груди і нарвалася на критику мережі. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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