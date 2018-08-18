МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СпортLady

"Я розбитий": друг загиблого екс-директора ОЕ розповів про нього

4.9тЧитати новину російською

Вранці 18 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що помер колишній концертний директор гурту "Океан Ельзи", а також директор гуртів ТНМК та "Скай" Богдан Уцеха. На момент трагедії йому було 44 роки.

Можливою причиною смерті Уцехи стали проблеми з серцем. Про це OBOZREVATEL розповів його друг, концертний фотограф Дмитро Клочко.

Новини
"Боролися дві доби": в Харкові помер відомий в місті журналіст

"Богдан був профі. Він був дуже розумною і тонкою людиною. Він бачив грань між можна і не можна. Саме він, дав мені путівку в концертне фото. І навчив мене купі концертних штук які ніхто не пояснить на курсах фотографії. Фактично я розбитий цією звісткою. Як на мене, для шоубізу це непоправна втрата. Мабуть я сьогодні нап'юся", - говорить Клочко.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії помер знаменитий поет, який подарував славу Пугачової.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
0
Смішно
1
Цікаво
28
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги