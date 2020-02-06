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7 лютого • оновлено в 09:27
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"Сьогодні мій останній день": Малахов показав відео з розбитою горем Успенською

19.3т
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Російська співачка українського походження Любов Успенська з'явилася на шоу Андрія Малахова "Прямий ефір". У ньому вона розповіла про взаємини з дочкою, а також про те, що розлучається з чоловіком, бізнесменом Олександром Плаксіним.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Любов Успенська

Любов Успенська

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"Все життя живу в шантажі": Успенська приголомшила правдою про чоловіка

Малахов приїхав в будинок Успенської, щоб взяти у неї інтерв'ю. Так, після скандалу з її дочкою Тетяною ведучий вирішив дізнатися всю правду.

"Сьогодні мій останній день": Малахов показав відео з розбитою горем Успенською

Скріншот з відео

"Сьогодні мій останній день": Малахов показав відео з розбитою горем Успенською

Скріншот з відео

"Сьогодні мій останній день": Малахов показав відео з розбитою горем Успенською

Скріншот з відео

65-річна співачка стверджує, що у всіх проблемах з її дочкою винен її чоловік. Під час інтерв'ю Успенській кілька разів стало погано. Після чергового нападу їй довелося покликати лікаря і поставити крапельницю.

"Сьогодні мій останній день": Малахов показав відео з розбитою горем Успенською

Скріншот з відео

"Сьогодні мій останній день": Малахов показав відео з розбитою горем Успенською

Скріншот з відео

"Сьогодні мій останній день": Малахов показав відео з розбитою горем Успенською

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку співачки.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Андрій Малахов Любов Успенська
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