Софія Ротару зібралася в Росію на "Пісню року" і похвалилася вбранням

Популярна українська співачка Софія Ротару зібралася в РФ на запис новорічного концерту "Пісня року". Артистка навіть встигла похвалитися вбранням, обраним для поїздки.

Відповідним фото у своїх Instagram-сторіз поділилася невістка 73-річної знаменитості Світлана Євдокименко. На ньому Ротару позувала у сукні яскраво-червоного кольору з воланами.

"Пісня року-2020", – коротко підписала публікацію невістка співачки.

Софія Ротару Instagram-акаунт Світлани Євдокименко

Нагадаємо, новину про те, що Ротару зібралася на "Пісню року" раніше підтвердив і її концертний директор Сергій Лавров. Однак він зазначив, що виступатиме співачка на фестивалі абсолютно безкоштовно.

"Хочу підкреслити: виступ Ротару на фестивалі "Пісня року" буде безкоштовним. У Софії Михайлівни давня дружба з Ігорем Крутим, тому гонорар їй ніхто платити не буде", – підкреслив Лавров.

Софія Ротару та Ігор Крутой sobesednik.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, експомічниця української співачки Софії Ротару Ольга Коняхіна докладно розповіла про свій тюремний термін через артистку. Вона отримала шість років в'язниці за шахрайство.