Софія Ротару втратила мільйони через скасування концертів в Росії

Крістіна Долматова Люди 13:52, 27.06.2020

Українська співачка Софія Ротару втратила 42 мільйони рублів через пандемію коронавірусу на гастролях в РФ.

Про це виданню "Стархит" розповів її концертний директор Сергій Лавров. Він також додав, що артистка чекає, коли знову зможе виїхати з Києва до Росії на гастролі.

"Загадувати нічого неможливо, тому що ми не знаємо, коли відкриють кордони. Всім відмовляємо. Софія Михайлівна, звичайно, скучила за сценою. Вона б із задоволенням виїхала на гастролі. Треба ж і колектив годувати. Але немає можливості", – сказав Лавров.

Софія Ротару (Instagram-акаунт Софії Ротару)

Також менеджер співачки додав, що нещодавно Ротару отримала пропозицію виступити на корпоративі в Новосибірську, але була змушена відмовитися через закриті кордони.

Софія Ротару (Instagram-акаунт Софії Ротару)

Зазначається: один корпоративний виступ Ротару коштує близько 100 тисяч євро – приблизно сім мільйонів рублів. Зазвичай за місяць вона два-три рази виїжджає на концерт, відповідно, заробляє 14 мільйонів рублів. За час пандемії співачка втратила понад 42 млн.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки грошей втратили через карантин виконавці Ані Лорак, Філіп Кіркоров і Світлана Лобода.

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