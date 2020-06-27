Софія Ротару втратила мільйони через скасування концертів в Росії

Українська співачка Софія Ротару втратила 42 мільйони рублів через пандемію коронавірусу на гастролях в РФ.

Про це виданню "Стархит" розповів її концертний директор Сергій Лавров. Він також додав, що артистка чекає, коли знову зможе виїхати з Києва до Росії на гастролі.

"Загадувати нічого неможливо, тому що ми не знаємо, коли відкриють кордони. Всім відмовляємо. Софія Михайлівна, звичайно, скучила за сценою. Вона б із задоволенням виїхала на гастролі. Треба ж і колектив годувати. Але немає можливості", – сказав Лавров.

Софія Ротару (Instagram-акаунт Софії Ротару)

Також менеджер співачки додав, що нещодавно Ротару отримала пропозицію виступити на корпоративі в Новосибірську, але була змушена відмовитися через закриті кордони.

Софія Ротару (Instagram-акаунт Софії Ротару)

Зазначається: один корпоративний виступ Ротару коштує близько 100 тисяч євро – приблизно сім мільйонів рублів. Зазвичай за місяць вона два-три рази виїжджає на концерт, відповідно, заробляє 14 мільйонів рублів. За час пандемії співачка втратила понад 42 млн.

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