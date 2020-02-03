Софія Ротару вразила біцепсом

Знаменита українська співачка Софія Ротару, яка раніше шокувала фотографією з майбутнього, тепер здивувала розвиненими плечовими м'язами.

Їх помітили шанувальники артистки в Instagram.

Відзначається, що 3 лютого журналіст Дмитро Гордон опублікував знімок з Ротару, на якому вони разом танцюють, тримаючись за руки, і сміються.

Ймовірно, фото архівне, оскільки схоже, що його зробили в теплу пору року. Але дату і обставини знімка Гордон не розкрив.

"Танець з Софією Ротару", - коротко підписав він фото.

У коментарях багато захоплених відгуків, але деякі користувачі звернули увагу на плечі Ротару, прикриті прозорою тонкою тканиною.

"Норм біцепси", - написали в мережі.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Софії Ротару є молода тезка, яка постить в мережі дуже гарячі фото.

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