Софія Ротару повернулася з Росії в Україну і виступила у "Вечірньому кварталі". Відео
73-річна українська співачка Софія Ротару приїхала в Україну з Росії і виступила у "Вечірньому кварталі". Так, концерт студії "Квартал 95" відбувся 22 грудня в Києві.
Крім того, артистка дала інтерв'ю телеведучій Катерині Осадчій. Відповідні кадри опублікували на фан-сторінці Ротару в Instagram (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, співачка розповіла про період самоізоляції, свою сім'ю та ювілей "Червоної рути".
Нагадаємо, Софія Ротару – це радянська і українська естрадна співачка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу. Народна артистка СРСР.
Зараз вона активно працює, випускає пісні, виступає на збірних концертах і приватних заходах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Софія Ротару виступила з концертом в Росії в розпал пандемії COVID-19. Знаменитість представила два номери на концерті "Пісня року – 2020".
Співачку змусили здати тест на коронавірусну інфекцію перед заходом. Артисти й фахівці, задіяні в концерті, отримали відповідну інструкцію.
Також раніше Ротару показувала вбрання, яке обрала для виступу на "Пісні року". Вона позувала в сукні яскраво-червоного кольору з воланами.