Софія Ротару повернулася з Росії в Україну і виступила у "Вечірньому кварталі". Відео

73-річна українська співачка Софія Ротару приїхала в Україну з Росії і виступила у "Вечірньому кварталі". Так, концерт студії "Квартал 95" відбувся 22 грудня в Києві.

Крім того, артистка дала інтерв'ю телеведучій Катерині Осадчій. Відповідні кадри опублікували на фан-сторінці Ротару в Instagram (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, співачка розповіла про період самоізоляції, свою сім'ю та ювілей "Червоної рути".

Нагадаємо, Софія Ротару – це радянська і українська естрадна співачка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу. Народна артистка СРСР.

Зараз вона активно працює, випускає пісні, виступає на збірних концертах і приватних заходах.

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