Софія Ротару їде виступати в Росію: у співачки проблеми з грошима

Софія Ковнір Люди 09:06, 20.11.2020

Знаменита українська співачка Софія Ротару знову їде в Росію з виступами.

Як розповів директор артистки Сергій Лавров, у Москві вона не з'являлася вже більше року. Це пов'язано з пандемією коронавірусу, пише "Собеседник".

Відповідно до джерела, у Ротару зараз проблеми з фінансами – вона залишилася без концертів.

"Ситуація загострюється тим, що вона отримує гонорар тільки в валюті: 50 тисяч доларів. Так як євро підскочив, то і гонорар у співачки виріс автоматично. Знижувати його, як зробили російські зірки, Софія Михайлівна не хоче", – зазначив директор співачки.

Крім того, він додав, що у виконавиці дуже дорога логістика – квитки на літак, оренда VIP-залу, готель для зірки і колективу. Загалом набирається сума на два мільйони.

Софія Ротару знову їде в Росію з виступами
Газета.Ру

"Тому замовники обирають тих, хто дешевше. Зараз криза: грошей ні у кого немає", – сказав Лавров.

За словами директора співачки, іноді Ротару виступає безкоштовно. Наприклад, у друзів або на новорічних зйомках на "Первом канале" і "Росії 1".

Варто відзначити, що зараз українська виконавиця летить до Москви, щоб виступити на "Пісні року".

"Хочу підкреслити: виступ Ротару на фестивалі "Пісня року" буде безкоштовним. У Софії Михайлівни давня дружба з Ігорем Крутим, тому гонорар їй ніхто платити не буде", – підкреслив Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експомічниця української співачки Софії Ротару Ольга Коняхіна докладно розповіла про свій тюремний термін через артистку. Вона отримала шість років в'язниці за шахрайство.

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