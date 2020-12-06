Софія Ротару дала концерт в Росії в розпал пандемії коронавірусу. Фото і відео

Obozrevatel Люди 10:20, 6.12.2020 Оновлено: 10:28, 6.12.2020

73-річна українська співачка Софія Ротару виступила з концертом в Росії в розпал пандемії COVID-19.

Знаменитість представила два номери на концерті "Пісня року – 2020". Як повідомляли організатори, усі виступи артистів пройшли за всіма вимогами дотримання дистанції, пов'язані з коронавірусом.

Софія Ротару .
Instagram

Крім того, в зв'язку з пандемією всім учасникам фестивалю довелося здати тест на COVID-19, і артистці також. Концерт Ротару покажуть у записі 1 і 2 січня, передають РІА "Новини".

У Instagram-stories Ротару опублікували відео і фото кадри з її концертом:

Софія Ротару на концерті "Пісня року".
Instagram

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Софія Ротару поїхала в Росію з виступами через проблеми з фінансами. Згідно з джерелом, співачка залишилася без концертів.

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