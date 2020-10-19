Софії Стужук не дали попрощатися з померлим від COVID-19 чоловіком: блогера поховали в закритій труні

Українського фітнес-блогера Дмитра Стужука, який помер від ускладнень, спричинених коронавірусом, поховали в закритій труні в Прилуках (Чернігівська область).

Як повідомило видання "СтарХіт", на церемонії Софії Стужук не дали попрощатися з чоловіком. Оскільки Дмитро помер від COVID-19, рідним не дозволили ні доторкнутися, ні навіть побачити його тіло. Очевидці розповіли журналістам, що мати блогера постійно плакала й ледве трималася на ногах.

Софія і Дмитро Стужуки разом із дітьми. Instagram Софія Стужук

Згодом Софія в сторіз на своїй сторінці в Instagram розповіла, що поховати Дмитра вирішили в Прилуках, тому що саме це місто відіграло велику роль у їхньому житті.

"Ми жили в Прилуках. У нас було багато проблем, мені часто було сумно, боляче, самотньо. І я знайшла себе як блогера. Я так відволікалася, це була моя віддушина і зараз я продовжую ділитися з вами частинкою душі, коли мені дуже боляче і гірко", – написала Стужук.

Софія Стужук розповіла, чому Дмитра поховали в Прилуках. Instagram Софія Стужук

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