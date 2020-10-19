Софії Стужук не дали попрощатися з померлим від COVID-19 чоловіком: блогера поховали в закритій труні
Українського фітнес-блогера Дмитра Стужука, який помер від ускладнень, спричинених коронавірусом, поховали в закритій труні в Прилуках (Чернігівська область).
Як повідомило видання "СтарХіт", на церемонії Софії Стужук не дали попрощатися з чоловіком. Оскільки Дмитро помер від COVID-19, рідним не дозволили ні доторкнутися, ні навіть побачити його тіло. Очевидці розповіли журналістам, що мати блогера постійно плакала й ледве трималася на ногах.
Згодом Софія в сторіз на своїй сторінці в Instagram розповіла, що поховати Дмитра вирішили в Прилуках, тому що саме це місто відіграло велику роль у їхньому житті.
"Ми жили в Прилуках. У нас було багато проблем, мені часто було сумно, боляче, самотньо. І я знайшла себе як блогера. Я так відволікалася, це була моя віддушина і зараз я продовжую ділитися з вами частинкою душі, коли мені дуже боляче і гірко", – написала Стужук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чоловіка популярної української блогерки Софії Стужук Дмитра госпіталізували в київську клінічну лікарню №4 з коронавірусом.
У чоловіка були проблеми із серцем, і COVID-19 дав на нього ускладнення. 15 жовтня стан Дмитра погіршився, він пережив клінічну смерть.
16 жовтня від ускладнень, спричинених коронавірусом, Стужук помер.
Також у мережі виявили "пророче" фото блогера, яке він зробив за декілька місяців до смерті. На ньому він позує весь у бутафорській крові й тримає в руках вирване серце.