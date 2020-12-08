Софі Лорен повернулася в кіно після тривалої перерви: 6 життєвих уроків від легендарної актриси

Легенда італійська акторка та співаска Софі Лорен вперше після десятирічної перерви знялася в повнометражному фільмі "Все життя попереду". На честь свого повернення в кіно 86-річна знаменитість вирішила поділитися деякими знаннями, які вона накопичила протягом свого життя.

Про шість життєвих уроків від Софі Лорен пише видання Daily Mail. Зірка розповіла, що й досі відчуває себе на 20 років і поділилася секретами внутрішньої гармонії.

Я завжди підбадьорюю себе і приймаю себе такою, яка я є.

Я просто намагаюся відчути момент щастя під час цієї пандемії, тому що не живу переконаннями про те, що завтра буде краще.

Якщо ви здорові та робите те, що вам подобається, тоді ви не можете думати: "Боже, завтра я помру!"

Обов'язково поговоріть та залишайтеся на зв'язку з сім'єю.

Ви повинні старіти природним чином. Навіщо міняти своє тіло і бути кимось іншим, якщо всередині ви щасливі? Я ніколи про це не думала – ніколи. Мені подобається те, що у мене є. Я подобаюся собі!

Ви повинні приймати речі такими, якими вони є. Мені було дуже сумно, коли мій чоловік помер, тому що ти ніколи не зможеш подолати це почуття. Але це життя.

Софі Лорен – італійська актриса-легенда і секс-символ ХХ століття, володарка почесних кінематографічних премій та нагород різних кінофестивалів. Вона є двічі лауреатом премії "Оскар" (1962, 1991).

У кіно вона дебютувала в так званих фонових ролях в комедіях "Шість дружин Синьої Бороди" та "Це був він – так, так". У 1952 році зіграла свою першу роль з текстом у фільмі "Африка за морями". Спочатку актриса знімалася під псевдонімом Ладзаро, але у 1953 році змінила його на Лорен.

Першим помітним успіхом Лорен стала роль Аїди в однойменному фільмі-опері Климента Фракасси. У 1953 році за участю актриси вийшли фільми "Дві ночі з Клеопатрою", "Аттіла" та інші. Новий імпульс кар'єрі Лорен дала участь у фільмі Вітторіо Де Сіка "Золото Неаполя", де вона постала в образі фатальної жінки з простолюддя.

Одним з перших голлівудських фільмів актриси був "Гордість і пристрасть" з Френком Сінатрою та Кері Грантом. У 1977 за нову роль в дуеті з Мастроянні у фільмі Етторе Сколи "Особливий день" актриса була нагороджено італійською національною премією "Давид" і призом за найкраще виконання жіночої ролі на МКФ в Канні.

Серед робіт останніх років – головні ролі у фільмах "Дев'ять" (2009) і "Мій будинок повний дзеркал" (2010), який розповідає про життя Софі Лорен, її матері та сестри. А також стрічка "Все життя попереду" (2020).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарна італійська актриса Софі Лорен відверто заговорила про весілля. За словами знаменитості, вона все життя мріяла про пишну церемонію та білу сукню.