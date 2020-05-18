Собчак зробила заяву з приводу відпустки в Криму

Російська телеведуча Ксенія Собчак заявила, що цього літа проведе відпустку в РФ через ситуацію з коронавірусом.

Вона опублікувала на своєму Youtube-каналі відео, в якому оцінила також перспективи поїздки до окупованого Криму влітку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"Я, до речі, влітку вперше в житті зібралася відпустку провести в Росії. Не те щоб я так зібралася – просто не бачу іншого виходу, чесно кажучи. Тому будемо досліджувати матінку Русь. До Криму я не поїду, звичайно. Поки думаю про Алтай", – уточнила Ксенія.

При цьому її обурили заяви багатьох жителів курортних регіонів Росії, які проти приїзду гостей з Москви і Санкт-Петербурга. Вони їх вважають розносниками зарази.

Ксенія Собчак Скріншот з відео

"Люди настільки були вражені столичною статистикою, що, здається, вважають московську прописку "печаткою COVID" в паспорті", – сказала Собчак.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак різко прокоментувала прямі ефіри в Instagram, які влаштовують популярні блогери та знаменитості.

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