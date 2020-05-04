"Бідний її чоловік!" Собчак збентежила мережу дивним фото

Російська телеведуча Ксенія Собчак збентежила шанувальників своїм новим фото.

Так, на ньому зірка позувала з косметичною маскою на обличчі, яка була болотно-зеленого кольору. Крім цього, на Ксенії були ще окуляри та шапочка для душу. Відповідне фото Собчак опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"На питання: "що важливіше для жінки розум чи харизма?" Я завжди відповідаю чесно: краса!" – написала з іронією телеведуча.

Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

Фото Собчак справило на шанувальників двояке враження. Хтось не на жарт злякався, побачивши телеведучу з маскою на обличчі.

Однак більшість шанувальників оцінили новий образ знаменитості, підхопивши "жарт гумору".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак розкритикувала публікацію телеведучої Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".

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