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5 травня • оновлено в 11:50
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Собчак збентежила мережу дивним фото

8.9т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак збентежила шанувальників своїм новим фото.

Так, на ньому зірка позувала з косметичною маскою на обличчі, яка була болотно-зеленого кольору. Крім цього, на Ксенії були ще окуляри та шапочка для душу. Відповідне фото Собчак опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Фото: instagram/xenia_sobchak

"На питання: "що важливіше для жінки розум чи харизма?" Я завжди відповідаю чесно: краса!" – написала з іронією телеведуча.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Фото: instagram/xenia_sobchak

Фото Собчак справило на шанувальників двояке враження. Хтось не на жарт злякався, побачивши телеведучу з маскою на обличчі.

"Бідний її чоловік!" Собчак збентежила мережу дивним фото
"Бідний її чоловік!" Собчак збентежила мережу дивним фото
"Бідний її чоловік!" Собчак збентежила мережу дивним фото

Однак більшість шанувальників оцінили новий образ знаменитості, підхопивши "жарт гумору".

"Бідний її чоловік!" Собчак збентежила мережу дивним фото
"Бідний її чоловік!" Собчак збентежила мережу дивним фото
"Бідний її чоловік!" Собчак збентежила мережу дивним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак розкритикувала публікацію телеведучої Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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