Собчак заявила, що перехворіла на коронавірус: не могла встати

Російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками, що давно перехворіла на коронавірус.

Так, відповідне зізнання зірка зробила під час прямого ефіру в Instgram, передає "Комсомольская Правда". За словами Собчак, їй ще ніколи в житті не було так погано.

Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"Я давно перехворіла на коронавірус. Тому мене тепер уже нічого не бере. На початку грудня я впала зі страшною хворобою, просто лежала і не могла встати. Я ніколи до цього так не хворіла. Кашель, температура, ломота... Діагноз мені поставили "атипова пневмонія", прописали антибіотики. А крім того, пішли ускладнення, я втратила голос. Щоб його відновити, ми екстрено знайшли фоніатра, мені адреналін капали через трубочку", – розповіла Собчак.

Також вона зазначила, що вважає: "китайці всіх надули", і більшість людей вже перехворіли на коронавірус з тією лише різницею, що він не був діагностований.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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