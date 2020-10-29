Собчак зацькували в мережі через підтримку критики ісламу: ведуча дала відсіч

Російська телеведуча Ксенія Собчак заявила, що почала отримувати погрози після поста на підтримку президента Франції Еммануеля Макрона, який піддав критиці іслам через вбивство вчителя історії під Парижем, який показав карикатури на пророка Мухаммеда.

Так, за словами знаменитості, вона не розуміє такої реакції користувачів, адже вона хотіла лише донести, що неприпустимо вбивати людей за слова, думки та ідеї. При цьому, як зазначила Собчак, кожна людина повинна поважати звичаї народу, на території якого вона знаходиться. Про це телеведуча повідомила на особистій сторінці в Instagram.

"Написала пост про свободу слова та ось результат: в коментарях все заср*но якимись безглуздими тезами типу – "а вас коли Жириновський образив, яке було?" Відповідь: неважливо як мені було – голову я нікому голову не відрізала і нікуди не скаржилася. Образа – ознака невихованості того, хто ображає, не більше. Однак в смс-повідомлення мені та моїй команді почали надходити реальні погрози... Мене не ображають ваші образи й карикатури. І образи Жириновського теж. Я можу протестувати, відповідати, йти – але не різати голову у відповідь на слова. За слова вбивати не можна. За думки та ідеї теж. Але чужі звичаї ти зобов'язаний поважати на чужій території. І якщо ви виїжджаєте з периметра ваших правил до Франції, то поважайте європейську культуру, в якій слова можуть бути будь-якими, якщо це, звичайно, не заклики до екстремізму. Не подобається ця культура? Не живіть в ній та не вчіться у французьких школах", – заявила вона.

Instagram Ксении Собчак

Резюмуючи, Собчак підкреслила, що можна жартувати над всім і робити будь-яку карикатуру. А якщо комусь це не подобається – просто потрібно мовчки піти.

"Мені також не подобається коли жарти про чорних або євреїв прирівнюються до образ. Жартувати можна над усім. Карикатуру можна робити будь-яку. Інша справа, що вона може бути невдалою, позбавленою смаку або образливою. Що тоді робити? Мудра людина пройде повз, гидливо знизавши плечима. Дурень – полізе в бійку", – заявила вона.

Instagram Ксении Собчак

Нагадаємо, у середині жовтня в передмісті Парижа учитель історії Самюель Паті був обезголовлений кухонним ножем 18-річним ісламським екстремістом Абдулахом Анзоровим. Причиною вбивства стала демонстрація Паті карикатур на пророка Мухаммеда на уроці про свободу слова. Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію терактом і згодом виступив з промовою, в якій заявив про необхідність створення спільно з Радою мусульман Франції організації для будівництва "освіченого ісламу" в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак висміяла Регіну Тодоренко за фільм про домашнє насильство.