Собчак запідозрили в екстремізмі через Крим

Московська прокуратура направила інтерв'ю російської журналістки Ксенії Собчак для радіо "НВ" на перевірку на наявність ознак "екстремізму".

За даними видання "Газета", раніше з відповідним проханням до генпрокурора Юрія Чайки звернувся голова "Партії ветеранів Росії" Ільдар Резяпов.

"Звернення голови Партії ветеранів Росії розглянуто прокуратурою Москви в рамках перевірки інтерв'ю Ксенії Собчак. Для того, щоб дати оцінку зазначеним висловлюванням Ксенії Собчак на предмет наявності в них ознак екстремізму, органами прокуратури матеріали справи в установленому порядку направлено до "Московського дослідного центру" для проведення психолого-лінгвістичної експертизи", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіян розгнівав той факт, що Собчак визнала в інтерв'ю необхідність повернути анексований Крим Україні, оскільки РФ порушила міжнародні домовленості.

Ксенія Собчак replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтерв'ю українському радіо "НВ" Собчак дала в кінці вересня.

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