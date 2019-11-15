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15 листопада • оновлено в 23:49
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Собчак запідозрили в екстремізмі через Крим

1.8т
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Московська прокуратура направила інтерв'ю російської журналістки Ксенії Собчак для радіо "НВ" на перевірку на наявність ознак "екстремізму".

За даними видання "Газета", раніше з відповідним проханням до генпрокурора Юрія Чайки звернувся голова "Партії ветеранів Росії" Ільдар Резяпов.

"Звернення голови Партії ветеранів Росії розглянуто прокуратурою Москви в рамках перевірки інтерв'ю Ксенії Собчак. Для того, щоб дати оцінку зазначеним висловлюванням Ксенії Собчак на предмет наявності в них ознак екстремізму, органами прокуратури матеріали справи в установленому порядку направлено до "Московського дослідного центру" для проведення психолого-лінгвістичної експертизи", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, росіян розгнівав той факт, що Собчак визнала в інтерв'ю необхідність повернути анексований Крим Україні, оскільки РФ порушила міжнародні домовленості.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтерв'ю українському радіо "НВ" Собчак дала в кінці вересня.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
скандали
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Трушин Андрей
Трушин Андрей
Украинским властям надо дать гражданство Ксении Анатольевне и забрать её к себе. Россияне только рады будут.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Следующий президент украины
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