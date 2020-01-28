Собчак захищала Богомолова від журналістів і потрапила в лавсторі

Відома російська журналістка Ксенія Собчак і її новий чоловік, режисер Костянтин Богомолов, побували на виставці робіт Сальвадора Далі в Москві.
В ході заходу пара потрапила в зворушливий кадр.
Відзначається, що Центральний виставковий зал "Манеж" в російській столиці прийняв ряд робіт знаменитого сюрреаліста, і з цього приводу зібралися багато світських левів та левиць.
Деякі з них охоче спілкувалися з представниками ЗМІ, зокрема, актриса Настасья Самбурська, яка прийшла з запаморочливим макіяжем і в незвичайному вбранні під характер події.
Собчак ж як зазвичай чемно, але непохитно відкидала будь-які контакти з пресою, тримаючись між фотокамерами і менш досвідченим в таких питаннях чоловіком.
Ольга Книш показала в "каруселі" Instagram відео з Самбурською і Собчак, що на той момент вже тричі відмовила в інтерв'ю, а також трохи самої виставки:
Виставка Сальвадора Далі: 1. Дивись раз: коли класна @samburskaya покликала в кадр, а тобі не можна. 2. Дивись два: коли питаєш Далися беконі на картині, а він не відповідає, не дивлячись на те що ти зробила тату, надихнувшись його творчістю (перекладну). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3. Дивись три: коли ти вже тричі спробувала взяти інтерв'ю у @xenia_sobchak, але вона і в десятий раз здатна чемно відмовляти журналістам.
Пізніше вона все ж поділилася фото, як Собчак і Богомолов стоять перед експозиціями, ніжно дивлячись один на одного і посміхаючись.
"Зняла лавсторі", - прокоментувала знімок вона.
Чи знала пара, що їх в той момент фотографували, достеменно невідомо.
Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак
instagram.com/stories/knysh_
В цілому, після заходу Собчак залишилася дуже задоволена і порекомендувала виставку:
Вчора в Манежі відкрилася унікальна виставка Сальвадора Далі. Дуже раджу. Це масштабно. Єдине, до сих пір не можу звикнути до цього нового загальноєвропейського тренду на освітлення в стилі "в темряві горить лайтбокс". Знаю, що прогресивно і так роблять провідні виставкові простору світу, але звикнути поки не можу. Так само було на Фріду Кало (.. А вам як більше подобається дивитися живопис? У темряві або при загальному світлі?)
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