Собчак захищала Богомолова від журналістів і потрапила в лавсторі

Відома російська журналістка Ксенія Собчак і її новий чоловік, режисер Костянтин Богомолов, побували на виставці робіт Сальвадора Далі в Москві.

В ході заходу пара потрапила в зворушливий кадр.

Відзначається, що Центральний виставковий зал "Манеж" в російській столиці прийняв ряд робіт знаменитого сюрреаліста, і з цього приводу зібралися багато світських левів та левиць.

Деякі з них охоче спілкувалися з представниками ЗМІ, зокрема, актриса Настасья Самбурська, яка прийшла з запаморочливим макіяжем і в незвичайному вбранні під характер події.

Собчак ж як зазвичай чемно, але непохитно відкидала будь-які контакти з пресою, тримаючись між фотокамерами і менш досвідченим в таких питаннях чоловіком.

Ольга Книш показала в "каруселі" Instagram відео з Самбурською і Собчак, що на той момент вже тричі відмовила в інтерв'ю, а також трохи самої виставки:

Пізніше вона все ж поділилася фото, як Собчак і Богомолов стоять перед експозиціями, ніжно дивлячись один на одного і посміхаючись.

"Зняла лавсторі", - прокоментувала знімок вона.

Чи знала пара, що їх в той момент фотографували, достеменно невідомо.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак instagram.com/stories/knysh_

В цілому, після заходу Собчак залишилася дуже задоволена і порекомендувала виставку:

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