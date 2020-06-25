Російська телеведуча і громадський діяч Ксенія Собчак подала до суду на німецькі ЗМІ через наклеп – її звинуватили расизмі і нетолерантності до меншин.

Унаслідок расистського скандалу престижний автомобільний бренд Audi розірвав контракт з Ксенією Собчак, а німецьке видання Вusiness insider повідомило, що Ксенія нібито назвала темношкірих людей "дурними і ледачими". У відповідь на це ведуча звинуватила журналістів у наклепі і подала до суду, про що вона повідомила на сторінці в Instagram.

OBOZREVATEL розповідає, як почався скандал і що насправді відбулося.

Ксенія Собчак опинилася в центрі скандалу Комсомольська правда

Як все почалося

Причиною конфлікту стала критика руху Black Lives Matter, який виступає проти насильства стосовно афроамериканців. Рух загострилося після вбивства в США темношкірого чоловіка Джорджа Флойда. Тоді в Штатах почалися масові акції протестів, а також виникли часті випадки мародерства.

Ксенія Собчак гостро засудила за це темношкірих, а також розкритикувала їхнє гасло Eat the rich ("Їж багатих"). На початку червня 2020 Собчак взяла участь в шоу Comment Out, де за завданням ведучого запостила на особисту сторінку в соцмережі відео чорного екрану з підписом "Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком". У ролику звучала пісня "Убили негра" гурту "Запрещенные барабанщики".

У своєму пості Собчак озвучила роздуми про заворушення в США фразою: "Ніхто не хоче боротися за те, щоб не було бідних, – це складно і важко виконати, боротися за те, щоб не було багатих – весело і приємно. І сумку можна під шумок дорогу спи**ити".

Пізніше росіянка видалила пост, проте він підняв потужну хвилю критики в мережі. Цікаво, що сама Собчак відкрито заявила – вона вважає "жарт про негра" вельми смішний і в шоу розповіла, що опублікувала пост з чорним квадратом за особистою ініціативою.

Собчак потрапила в скандал через расизм Instagram Ксенії Собчак

До чого призвів скандал з Собчак

Після того, як Собчак опублікувала скандальний пост в мережі, в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що бренди масово розривають рекламні контракти. Згадувався також популярний бренд косметики Mixit. Однак пізніше стало відомо, що марка продовжує співпрацю з Ксенією, а причиною ймовірного конфлікту став не расизм, а нетолерантний жарт про зґвалтування російського співака Стаса Костюшкіна. Детальніше читайте за посиланням.

Пізніше стало відомо, що з Собчак розірвав контракт автомобільний бренд Audi. Його представник Вернер Нойхольд заявив, що "Audi рішуче відкидає будь-які форми расизму і дискримінації, так як це несумісно з нашою корпоративною культурою". До цього Ксенія і Audi співпрацювали більше 8 років.

Чому Собчак звернулася в суд

Після конфлікту, що розгорнувся навколо зірки, німецьке видання Вusiness insider звинуватило Ксенію Собчак в расизмі – за їхньою версією вона назвала всіх темношкірих людей "дурними і неспроможними чесно заробити". Телеведуча пояснила свою позицію.

Собчак звинуватила німецькі ЗМІ в наклепі Instagram Ксенії Собчак

"Я подаю в суд на видання Вusiness insider за фактом наклепу. Німецьке видання вийшло із заголовком "Ксенія Собчак назвала чорношкірих людей дурними і ледачими" і звинуватило мене в расизмі. Це пряма брехня. Таких слів я ніколи не говорила. І вже тим більше не поділяю цих поглядів. Я буду вимагати публічних вибачень. Моя позиція граничнозрозуміла. Люди не діляться на білих і чорних, кавказців і азіатів. Але люди діляться на розумних і дурних. На тих, хто має свою думку і тих, хто йде за натовпом", – пояснила Собчак.

При цьому вона додала, що не підтримує будь-який протест в будь-якій країні, коли він пов'язаний з насильством.

"Для мене головні цінності – це життя, свобода і приватна власність. І так, мої погляди праволіберальні. Я проти квотування і тотального розформування поліції. Я проти грабежів і вандалізму. Мабуть, в нашому "лівому" світі такі погляди вже поза законом. але я ніколи не боялася тиску на себе всередині країни, не боюся його і ззовні", – підкреслила Ксенія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібна ситуація сталася в Росії з українкою Регіною Тодоренко, яка нетолерантно висловилася про жертв насильства і назвала "психічно хворими" жінок, яких б'ють чоловіки. Тодоренко в цинічній формі заявила, що "це треба мати проблеми з психікою, щоб на камеру розповісти, що чоловік тебе б'є. А що ти зробила, щоб він тебе не бив?". Читайте всі подробиці в матеріалі OBOZREVATEL.

Тоді висловлювання Регіни спровокували хвилю цькування на її адресу. Артистку позбавили звання "Жінка року" в Росії, а також з нею припинили співпрацю кілька відомих брендів.