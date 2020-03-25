Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності

Російська телеведуча Ксенія Собчак здивувала користувачів мережі змінами в зовнішності. Так, деякі припустили, що вона вагітна вдруге, оскільки звернули увагу на її кругленький живіт.

В такому вигляді Собчак з'явилася на шоу "ДокТок".

"Це та сама Собчак, яка заявила, що в Росії народжують тільки ідіоти?", "Блін, вибачте, вона вагітна", "Собчак вагітна? Знову істерика. Задає питання і не дає відповідати. Якщо так вже боїться заразитися, нехай сидить вдома","Собчак вагітна?", - коментують відео в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні в мережі з'явилася інформація про весіллі Ксенії Собчак з режисером Костянтином Богомоловим. Подія відбулася 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що скандальна телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що Собчак і Богомолов чекають дитину. Тelegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Нещодавно Ксенія також продемонструвала круглий животик під час інтерв'ю з репером GUF (Олексієм Долматова).

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