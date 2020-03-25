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25 березня • оновлено в 23:41
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Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності

2.9т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак здивувала користувачів мережі змінами в зовнішності. Так, деякі припустили, що вона вагітна вдруге, оскільки звернули увагу на її кругленький живіт.

В такому вигляді Собчак з'явилася на шоу "ДокТок".

Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності
Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності
Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності
Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності

"Це та сама Собчак, яка заявила, що в Росії народжують тільки ідіоти?", "Блін, вибачте, вона вагітна", "Собчак вагітна? Знову істерика. Задає питання і не дає відповідати. Якщо так вже боїться заразитися, нехай сидить вдома","Собчак вагітна?", - коментують відео в мережі.

Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності
Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності
Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності
Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності
Собчак з кругленьким животом запідозрили у другій вагітності

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
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N Y
N Y
Как она могла....ей так верили...
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