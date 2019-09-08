Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак вперше прокоментувала чутки про те, що вона чекає дитину від режисера Костянтина Богомолова, зазначивши, що це неправда.

Про це Собчак розповіла виданню "Татлер". ЗМІ опублікувало текст на своєму офіційному Telegram-каналі "Татлер-батлер". За її словами, це був просто "дешевий хайп".

"Повідомлення було підхоплено з легкої руки редакції Dark Cosmo. Ні для кого не секрет, що цей портал спеціалізується на новинах про життя знайомих співвласниці їх видавничого дому. Спочатку злиття особистого запрошення, тепер вагітність... Не хочу підтримувати цей дешевий хайп, тому скажу просто – це неправда", – розповіла ведуча.

Собчак вперше прокоментувала "вагітність" від Богомолова

Собчак прокоментувала "вагітність" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весіллі телеведучої з режисером. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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