Собчак влаштувала скандал на борту літака в Москві: подробиці і відео

Російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала скандал на борту літака Москва-Пітер. Приводом стала затримка вже завантаженого рейсу черех виліт нового російського прем'єра. Заради нього аеропорт Внуково закрили на півтори години.

Про те, що трапилося повідомила сама Собчак у себе в телеграм-каналі.

"Сьогодні летів прем'єр. Півтори години просиділа в літаку, який летить до Пітера годину з гаком. Взагалі ось мені цікаво, яка практика в інших країнах? Де-небудь закривають небо цілком на приліт своїх перших осіб держави? Це взагалі нормально? Невже в повітрі літаки розвести безпечно можна?", — написала Собчак.

Ксенія Собчак Старх

Через затримку рейсу пасажири стали нервувати, бортпровідники попросили всіх залишатися на місцях і пристебнути ремені, але Ксенія заявила, що взагалі відмовляється летіти і встала з місця. Пізніше прибули співробітники транспортної поліції і склали на Собчак протокол.

Телеграм-канал LifeShot опублікував відео, на якому телеведуча відмовляється летіти і виходить з літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак зчепилася з колишньою нареченою Миколи Баскова, фотомоделлю Вікторією Лопирьовою через пост дівчини в соцмережі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.