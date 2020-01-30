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30 січня • оновлено в 19:19
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Собчак влаштувала скандал на борту літака в Москві: подробиці і відео

3.6т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала скандал на борту літака Москва-Пітер. Приводом стала затримка вже завантаженого рейсу черех виліт нового російського прем'єра. Заради нього аеропорт Внуково закрили на півтори години.

Про те, що трапилося повідомила сама Собчак у себе в телеграм-каналі.

"Сьогодні летів прем'єр. Півтори години просиділа в літаку, який летить до Пітера годину з гаком. Взагалі ось мені цікаво, яка практика в інших країнах? Де-небудь закривають небо цілком на приліт своїх перших осіб держави? Це взагалі нормально? Невже в повітрі літаки розвести безпечно можна?", — написала Собчак.

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Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Старх

Через затримку рейсу пасажири стали нервувати, бортпровідники попросили всіх залишатися на місцях і пристебнути ремені, але Ксенія заявила, що взагалі відмовляється летіти і встала з місця. Пізніше прибули співробітники транспортної поліції і склали на Собчак протокол.

Телеграм-канал LifeShot опублікував відео, на якому телеведуча відмовляється летіти і виходить з літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак зчепилася з колишньою нареченою Миколи Баскова, фотомоделлю Вікторією Лопирьовою через пост дівчини в соцмережі.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Да ненормальная она. Я 18-го из Самары в Питер летел, а из-за прилета Путина в Петербург, 40 минут над Пулково кружили. И ничего, не развалился я, чай не барин))))
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Суворов Александр
Суворов Александр
Когда уже эта шм@ра к своим уепкам в бындерию свалит,этой простигосподи как раз место.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Суворов Александр, она же ваша гражданка, берите ее себе) страна рабов и господ)
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Лошадь забыли , вот она и решила пиар устроить и о себе прокукарекать.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сиромашенко Алекс, якби ти до помираючої матері поспішав то...все одно таке ж написав - гроші важливіше!!!
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