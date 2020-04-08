Собчак висміяла владу РФ за рішення відкрити салони краси під час карантину

Російська телеведуча Ксенія Собчак їдко висловилася з приводу рішення російських чиновників відкрити частину салонів краси в Москві та Підмосков'ї під час карантину.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість написала новий пост.

Ксенія Собчак rbc.ru

"На тлі загального пи*децю та руйнування світу, раптом дозволили відкрити салон з апаратними процедурами. Може, деяким чиновникам стало зовсім нестерпно дивитися на своїх коханих без ультраформеру й біоревіталізації? Але головне питання у мене таке: чи правильно я розумію, що якщо тепер вийду з дому і поїду на "біоревіталізацію", а не тільки в Останкіно й назад, то це нормально буде? І в чому полягає ідея кампанії "Залишайся вдома", якщо поруч відбувається явна кампанія "зроби ліфтинг обличчя, поки тебе ніхто не бачить", – пише Собчак.

У коментарях телеведучу підтримали багато користувачів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Віторган різко відреагував на новий пост телеведучої та ексдружини Ксенії Собчак про коронавірус і Бога.

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