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8 квітня • оновлено в 22:02
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Собчак висміяла владу РФ за рішення відкрити салони краси під час карантину

15.6т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак їдко висловилася з приводу рішення російських чиновників відкрити частину салонів краси в Москві та Підмосков'ї під час карантину.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість написала новий пост.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

rbc.ru

"На тлі загального пи*децю та руйнування світу, раптом дозволили відкрити салон з апаратними процедурами. Може, деяким чиновникам стало зовсім нестерпно дивитися на своїх коханих без ультраформеру й біоревіталізації? Але головне питання у мене таке: чи правильно я розумію, що якщо тепер вийду з дому і поїду на "біоревіталізацію", а не тільки в Останкіно й назад, то це нормально буде? І в чому полягає ідея кампанії "Залишайся вдома", якщо поруч відбувається явна кампанія "зроби ліфтинг обличчя, поки тебе ніхто не бачить", – пише Собчак.

У коментарях телеведучу підтримали багато користувачів.

Собчак висміяла владу РФ за рішення відкрити салони краси під час карантину
Собчак висміяла владу РФ за рішення відкрити салони краси під час карантину
Собчак висміяла владу РФ за рішення відкрити салони краси під час карантину
Собчак висміяла владу РФ за рішення відкрити салони краси під час карантину
Собчак висміяла владу РФ за рішення відкрити салони краси під час карантину

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Віторган різко відреагував на новий пост телеведучої та ексдружини Ксенії Собчак про коронавірус і Бога.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Ожидаемо. Зачем макияж крокодилу.
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