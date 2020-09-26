Собчак висміяла Тарзана через зраду: його коханка відреагувала на відео

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак висміяла Тарзана, відомого як Сергія Глушка, за його зради дружині Наташі Корольової.

У новому випуску програми "Обережно, новини!" на YouTube-каналі Собчак опублікувала кліп-пародію на хіт артистки "Сині лебеді".

Передбачувана коханка Тарзана Анастасія Шульженко на своїй сторінці в Instagram відреагувала на пародію і подякувала телеведучу за гумор, іронію, за піднятий настрій.

"Спасибі за гумор, за іронію, за піднятий настрій і посмішку, перший раз за довгий час я сміялася від душі", – підписала відеокліп у фотоблозі Шульженко.

Собчак висміяла Тарзана через зраду: кліп-пародія. Instagram

Варто відзначити, що у кліпі-пародії на зраду Тарзана Собчак заспівала про зради чоловіків. Ведуча нецензурно змалювала інтимні стосунки артиста з Шульженко. Крім того, в кліпі зірка зазначила, що сумнівається в правдивості зізнань стриптизера. На завершення Собчак підтримала обдурену співачку.

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