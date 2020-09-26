Собчак висміяла Тарзана через зраду: його коханка відреагувала на відео
Відома російська телеведуча Ксенія Собчак висміяла Тарзана, відомого як Сергія Глушка, за його зради дружині Наташі Корольової.
У новому випуску програми "Обережно, новини!" на YouTube-каналі Собчак опублікувала кліп-пародію на хіт артистки "Сині лебеді".
Передбачувана коханка Тарзана Анастасія Шульженко на своїй сторінці в Instagram відреагувала на пародію і подякувала телеведучу за гумор, іронію, за піднятий настрій.
"Спасибі за гумор, за іронію, за піднятий настрій і посмішку, перший раз за довгий час я сміялася від душі", – підписала відеокліп у фотоблозі Шульженко.
Варто відзначити, що у кліпі-пародії на зраду Тарзана Собчак заспівала про зради чоловіків. Ведуча нецензурно змалювала інтимні стосунки артиста з Шульженко. Крім того, в кліпі зірка зазначила, що сумнівається в правдивості зізнань стриптизера. На завершення Собчак підтримала обдурену співачку.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Нещодавно між Тарзаном і його дружиною Наташею Корольовою розгорівся скандал. Поки співачка перебувала у від'їзді по роботі, Глушко проводив час в компанії іншої дівчини.
Пізніше 28-річна російська акторка Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушко.
Згодом Глушко зізнався в зраді і пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".