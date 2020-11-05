Собчак виповнилося 39 років: в які скандали потрапляла екскандидатка в президенти РФ

У четвер, 5 листопада, російській журналістці телеведучій і колишній кандидатці в президенти Росії Ксенії Собчак виповнилося 39 років.

Ксенія відома в Росії і за її межами, як одна з найскандальніших знаменитостей – вона є героїнею багатьох конфліктів з зірками, брендами і політиками. Також Собчак – любителька різких висловлювань. OBOZREVATEL згадує про найгучніші і скандали за участю Ксенії Собчак.

У 2019 року в ході одного інтерв'ю Собчак висловила думку, що Росії і Україні потрібно постаратися знайти якийсь позитивний вихід із ситуації з Кримом. Крім того, вона заявила, що на повернення регіону до складу України зараз не піде жоден з російських політиків, а також закликала провести на півострові ще один референдум.

При цьому Ксенія визнала, що "там величезна кількість російськомовного населення, яке відчуває себе росіянами і хоче бути пов'язаним з Росією". На запитання ведучого "Чий Крим?" Собчак відповіла: "Я вважаю, що Росія порушила всі міжнародні домовленості і ця територія повинна бути повернута. Повинен бути проведений якийсь референдум. Це складне питання – там багато російськомовного населення. Я вважаю, що ситуація щодо Криму була несправедливою, Росія порушила все, що можна було порушити".

Деякі політики в Росії підписали звернення з проханням перевірити інтерв'ю Собчак і порахували її висловлювання "екстремізмом".

C початком масових протестів в Білорусі Ксенія висловилася про результат президентських виборів і про дії силовиків проти мирних протестувальників.

Вона підкреслила, що "влада Лукашенка тримається тільки на страху, а не на виборі людей". І зазначила, що про це вже будуть знати білоруси, навіть якщо "садистськими методами" вдасться зупинити протест.

"Є накази, які може віддати людина, чіпляється за владу, але виконувати їх – злочинно. Можна недовго обманювати свій народ. Шахраювати, переписувати результати виборів... Але не можна обдурити час. Не можна обдурити історію", – зазначила Собчак.

Російський співак Стас Костюшкін, в минулому учасник дуету "Чай вдвоем", а зараз вже сольний виконавець, розповів про те, що в дитинстві став жертвою сексуального насильства.

Через деякий час Ксенія Собчак вирішила іронічно обіграти це в своїй YouTube-програмі "Обережно: Новини". Розмірковуючи про політику, вона сказала: "Що ж далі буде? Почнуть наркотики нам в машини підкидати? А потім взагалі всіх згвалтують, як Стаса Костюшкіна?"

Багатьом глядачам жарт на цю тему здався недоречним. Висловлення Собчак назвали перебором, "дном", "верхом гнилі", "гидотою", а також запропонували уявити, чи жартувала б вона, якби в подібній ситуації опинився її син.

Собчак співпрацювала з Audi протягом восьми років і була рекламним обличчям німецького бренду в Росії. Останній рекламний пост телеведуча опублікувала 3 червня.

Але 7 червня 2020 року Собчак виклала відео, в якому на тлі чорного екрану звучала пісня "Убили негра" гурту "Заборонені барабанщики". Ролик супроводжувався підписом: "Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком". Пізніше пост був видалений, і стало відомо, що журналістка опублікувала його під час участі в шоу Comment Out. Audi розірвала рекламний контракт з журналісткою, вважаючи її допис у соціальній мережі расистським.

"Відомі нам інциденти є неприйнятними", – сказав співробітник Audi Вернер Нойхольд, зазначивши, що їхня компанія "суворо відкидає будь-які форми расизму і дискримінації".

Також на тлі інциденту німецьке видання Business Insider опублікувало статтю з заголовком – "Ксенія Собчак назвала чорношкірих людей дурними і ледачими" і звинуватило її в расизмі.

"Це пряма брехня. Таких слів я ніколи не вимовляла. І вже тим більше не поділяю цих поглядів", – написала Собчак. До того ж вона додала що подасть позов про наклеп на німецьку версію видання.

Конфлікт Собчак і балерини хоч і старий, але до сих пір один з найбільш обговорюваних у російському шоу-бізнесі. Колись танцівниця "відбила" у Собчак чоловіка, хоча до цього вони були подругами.

У 2019 війна між знаменитостями перебувала на паузі, але Собчак "воскресила" її, показавши в своєму проєкті "Обережно, Собчак" Волочкову алкоголічкою, схильною придумувати неіснуючих чоловіків.

В ході бесіди вона розповіла Собчак, що придбала свій будинок самостійно і навіть озвучила його вартість: "$ 750 тис. і 54 млн рублів". Крім того, вона розповіла про своє розкішного життя. Собчак не стала відмовчуватися і, назвавши стиль балерини "верхом вульгарності і несмаку", запропонувала їй приміряти речі, які принесла з собою. Танцівниці це явно не сподобалося і після зйомки інтерв'ю вона порівняла наряди Собчак з мішками з-під картоплі.

За словами Волочкової, провівши знімальну групу, вона виявила в своїй лазні повсюдно розміщені камери і мікрофони. Також балерина розповіла, що, поки вона переодягалася і поправляла грим, телеведуча нібито без дозволу зайшла в спальню, де побачила "якийсь інтимний предмет". У зв'язку з тим, що відбулося, вона прийшла до висновку, що Собчак "продала свою совість". За її словами, неприпустимо було "лазити по тумбочках", ставити приховані камери і мікрофони в місці, де люди зазвичай знаходяться без одягу. Незабаром після заяви артистки Собчак у своєму Telegram-каналі спростувала інформацію про приховані камери.

"Я професіонал і етики журналістської не порушую ніколи, чим пишаюся. Зараз знайду робочі матеріали, на яких видно, що Настя знала про всі камери, їх встановлювали при ній. Це брехня. Вона знала детальний сценарій зйомки і в будинку, і в лазні. Все говорилося відкрито і в обличчя", – написала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ксенія Собчак також різко висловилася на тему масового теракту в Відні (Австрії). Знаменитість заявила, що все, що відбувається, ганьбить "нормальних законослухняних мусульман" і тих, хто вважав дієвою політику "умиротворення агресора".