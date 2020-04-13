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13 квітня • оновлено в 20:13
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Собчак викрила Канделакі в фотошопі та висміяла її фігуру: Тіна різко відповіла

4.4т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала публікацію колеги Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".

Так, вона звернула увагу своїх підписників на неприродно вигнуті дерева на фото Канделакі. А також зазначила, що "такого нахабства, як у Тіни – можна повчитися". Про це Ксенія повідомила в особистому Telegram-каналі "Кровавая барыня".

Ксенія Собчак і Тіна Канделакі

Ксенія Собчак і Тіна Канделакі

"Ось такий лютий фотошоп, щоб будинок покосився і дерева – так тільки справжні спортсмени роблять, так? Захоплююся нахабством позиціювати себе гуру фітнесу при такій вазі та статурі. Ось нахабства і справді можна повчитися, а поради по харчуваннюспасибі, але ні", – в іронічній манері написала Собчак.

Тіна Канделакі

Тіна Канделакі

Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

До речі, Канделакі не залишила критику без відповіді, написавши, що її дуже тішить "увага пані всієї Русі".

"Увага пані всієї Русі до моєї персони не може не тішити та не гріти моє самолюбство. Як же все-таки приємно, телеведуча блискучого шоу на Першому каналі спускається на грішну землю мого Instagram. Спасибі за любов! Мені навіть ніяково залишати її без відповіді каюсь оригіналом. Ви ж не проти, якщо ваші неповторні принади постоять поруч?" – відповіла Тіна, розмістивши фото сідниць Собчак.

Тіна Канделакі показала фото сідниць Собчак

Тіна Канделакі показала фото сідниць Собчак

Фото: t.me/tikandelak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Тіна Канделакі назвала головні звички, які заважають схуднути.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Тіна Канделакі Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Кому сдалась эта старая мочалка Канделаки?ее только ленивый не таскал раньше по саунам)))))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Артиллерист Моня, лошадь тоже нормально потаскали по саунам... подозреваю, что с керимовым они там даже пересекались в 90-е)
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