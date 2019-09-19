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19 вересня • оновлено в 14:13
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Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася

1.8т Читати матеріал російською

Російська ведуча і журналістка Ксенія Собчак відвідувала Київ, щоб взяти інтерв'ю у журналіста Євгена Кисельова, який з 2008 року постійно проживає в столиці України.

Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі ведучої "Обережно Собчак".

Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася
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Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася
Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася
Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася
Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася

Зазначимо, що шанувальники шоу заявили, що інтерв'ю з Кисельовим було дуже нудним і журналістці не вдалося "розкрити" героя.

"Шкода що не показали трохи Київ. Передача б відразу цікаві стала. Такі гарні місця, навіть як тільки вийшли готелю", "Ксюша, без образ, але це ваше найгірше інтерв'ю", "Здається Ксенія Собчак розучилася задавати питання і уважно вислуховувати відповіді", - пишуть в мережі.

Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася
Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася
Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася
Собчак виклала відео з Києва: з ким вона зустрічалася

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, Собчак приїжджала до Києва в січні. Вона провела в столиці кілька днів, щоб, за її словами, провести час з подругою.

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Особа
Ксенія Собчак
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филипп филипыч
филипп филипыч
как это вдруг умудрились кандидата в президенты рф впустить в страну? майдановцы разве это правильно?
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