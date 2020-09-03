Собчак відверто розповіла про причини розлучення з Віторганом

Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак розповіла про причини розлучення з актором Максимом Віторганом.

Подробицями знаменитість поділилася в YouTube-шоу Агати Муценієце "Честный развод". За словами Собчак, вони з Максимом прийшли до рішення розлучитися не за один день. Пара поступово почала розуміти, що "йде в різні боки" через різні інтереси та погляди на життя. Після чого вирішила не мучити один одного і "закінчити цю історію" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Настав період, коли ми почали йти в різні боки. Хтось бачив своє життя таким чином, хтось абсолютно іншим. Це не погано і не добре. Але люди, вони або розвиваються разом, або хтось один відстає... Це стосується й різних поглядів на життя, на друзів, різних інтересів і так далі. Ось конкретний приклад: у мене є близькі друзі, вони не публічні люди, я завжди любила з ними розмовляти, про щось сперечатися... Ми часто засиджувалися з ними до другої години ночі. Максиму вони не подобалися. Йому подобалася своя компанія, своє проведення часу: пісні під гітару біля вогнища, шашлики, згадувати якісь випадки, анекдоти. Мені це спочатку теж подобалося, а потім я вичерпала це для себе... Поступово ми стали проводити час в різних компаніях, відпочивати один від одного. Ми віддалилися не за один день. Причиною стала сукупність усього того, що я перерахувала. Тому ми вирішили закінчити цю історію, хоч це було і важко", – розповіла телеведуча.

Ксенія Собчак і Максим Віторган. vokrug.tv

Вона також додала, що незважаючи ні на що, згадує шлюб з Максимом з теплом. За її словами, це був найкращий етап у її житті, завдяки якому у неї з`явився син Платон.

Ксенія Собчак з сином Платоном (Instagram Ксенії Собчак)

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