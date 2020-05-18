Собчак сфотографувалася в білизні та засвітила груди

Марія Дідик люди 23:59, 18.05.2020 Оновлено: 00:07, 19.05.2020

Російська телеведуча Ксенія Собчак показала відверте фото, на якому позувала у білизні. Так, вона стояла на стільці у білій майці, крізь яку було видно її груди, і трусах.

Знімок Собчак опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Шанувальникам зірки сподобався знімок.

"Шикарна", "Дуже круте фото й ідея", "Який жіночний і сильний образ", "Яка крута фотографія! Супер образ і прекрасна Ксенія", пишуть у мережі.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак різко прокоментувала прямі ефіри в Instagram, які влаштовують популярні блогери і знаменитості.

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