Собчак сфотографувалася в білизні та засвітила груди

Російська телеведуча Ксенія Собчак показала відверте фото, на якому позувала у білизні. Так, вона стояла на стільці у білій майці, крізь яку було видно її груди, і трусах.
Знімок Собчак опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Погортала стрічку і подумалося з ранку, скільки ж людей проживають все своє життя, коментуючи чуже творчість, чужий "продукт". Чи не створюючи своє, або створюючи таке, чим особливо не погорду, але нескінченно коментуючи чуже. "Все своє життя він постил чиїсь посилання". Скільки в цьому людської драми))) .... Власне єдиний сенс існування критиків-коментаторів це створювати опір, щоб плисти і гребти вперед було складніше, але щоб м'язи працювали))) Прямо зараз ви можете зайти в профіль, і там посилання на мій новий продукт-альтернативні новини, які ми тепер будемо випускати щотижня !!! Дивіться і ... коментуйте коментуйте коментуйте !!! 😂😂😂😉😉😉 PS Знайшла це фото Влада Локтєва з його виставки "жінка з веслом" розбираючи архів. Спасібо❤️✊🏻
Шанувальникам зірки сподобався знімок.
"Шикарна", "Дуже круте фото й ідея", "Який жіночний і сильний образ", "Яка крута фотографія! Супер образ і прекрасна Ксенія", – пишуть у мережі.
Раніше, як писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак різко прокоментувала прямі ефіри в Instagram, які влаштовують популярні блогери і знаменитості.
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