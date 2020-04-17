Собчак рознесла росіян через дивні челенджі в мережі

Анна Міхно люди 15:27, 17.04.2020 Оновлено: 16:04, 17.04.2020

Російська телеведуча Ксенія Собчак різко висловилася про росіян, які влаштовують дивні челенджі в мережі.

Так, у новому пості на сторінці в Instagram знаменитість зізналася, що іноді вона хоче "розбачити те, що відбувається з деякими громадянами".

Ксенія Собчак
Instagram @xenia_sobchak

Зокрема, Собчак заявила, що її дивує те, що публікують у соцмережах "дорослі начебто люди".

"Я прямо іноді розбачити хочу те, що відбувається з деякими громадянами на карантині. Дорослі начебто люди обливають себе якоюсь гидотою, вбираються, щоб винести сміття, їдять гірчицю ложками, відрізають жмутки волосся й купаються в локшині. З острахом відкриваю стрічку, тому як такими темпами через тиждень-другий дійде до епіляції бікіні клеєм у прямому ефірі. Дорослі жінки лаються через те, хто перший придумав обмазатися якимось гі*ном, а хто за ким повторив. Незрозуміло вже, що гірше: сам вірус або його наслідки для незміцнілої людський психіки", – пише Ксенія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак розкритикувала публікацію колеги Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".

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