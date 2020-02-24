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24 лютого • оновлено в 16:06
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Собчак різко відреагувала на слова Успенської про "цинічну й порожню ведучу"

1.7т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак прокоментувала слова співачки Любові Успенської, яка назвала її цинічною й порожньою ведучою через новий випуск шоу "Док-ток".

Так, у коментарі New Inform Собчак висловилася щодо скандалу.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

КП

Новини
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Зокрема, телеведуча заявила, що не можна чекати від журналістів того ж, що і від близьких людей.

"Я вважаю, що не можна вимагати від журналіста те ж саме, що від родичів. Мені було важливо розібратися в ситуації, і я спробувала це зробити...", – заявила Собчак.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Очевидно, коментар телеведучої стосувався саме заяви Успенської в Instagram, де вона написала:

"Я йшла, як мати до матері, як людина, яка знає ціну словам і гірку низку болю і розчарування від наслідки їх перекручування. Але, я не те, щоб подумати не могла, я до сих пір не розумію, як це стало можливим? Мати, жінка, яка дивиться в очі і згодна допомогти у всьому по-людськи, нарешті розібратися, раптом перетворюється в холодну цинічну, безрозсудну, порожню ведучу шоу".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, співачка Любов Успенська назвала журналістку Ксенію Собчак "продажної" і поскаржилася, що та влаштувала "хайп" на її сімейній драмі.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Любов Успенська Ксенія Собчак
Місце
Росія
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