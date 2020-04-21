Собчак публічно зчепилася з Віторганом через коронавірус
Колишнє подружжя Максим Віторган і Ксенія Собчак публічно посперечалося в соцмережах через коронавірус.
Зокрема, чоловік розкритикував новий пост телеведучої в Instagram.
Так, на своїй сторінці Собчак написала, що здала аналіз на коронавірус, який підтвердив, що вона не заражена. Також зірка поставила під сумнів статистку, яка з'являється щодо коронавірусу.
"Зробила тест на коронавірус і фотошоп. Коронавірусу немає. Антитіл теж. А фотошоп є. А значить, все краще у мене попереду! А взагалі зараз всі так спекулюють різною статистикою, що я з нетерпінням чекаю єдиних даних, які складно підробити і "інтерпретувати". Рівень смертності 20-го року. І 2019. І порівняти. Цікаво, кого всі кинуться звинувачувати в мудизмі та економічному краху, якщо глобально цей показник не зміниться?", – написала Ксенія.
Однак пост телеведучої обурив Віторгана. У коментарях він написав:
"Тобто, ти не підтримуєш, так званий, карантин, "сидіть вдома", електронні перепустки й ось це все?! Ти не вважаєш, що дані по смертності (припустимо) стали такими завдяки грамотній і самовідданій політиці Московського керівництва?"
Втім, Собчак не стала ігнорувати висловлювання колишнього чоловіка й різко відповіла в коментарях:
"Не перетворюйся, будь ласка, на Тіну Канделакі. Ключове слово "припустимо". Я не знаю, які це будуть дані, тому ризик скасовувати карантин зараз не виправданий, але я просто ставлю собі запитання "А раптом?". А раптом весь світ на**али? Масштаб і грандіозність подібної афери здаються мені більш захоплюючими для гімнастики розуму, ніж убогі під**бки чиновників".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак негативно висловилася про свою колегу Тіні Канделакі через челленджі в соціальній мережі Instagram. Канделакі не залишилася осторонь і відповіла Собчак, обізвавши її "королевою хайпу".