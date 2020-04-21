Колишнє подружжя Максим Віторган і Ксенія Собчак публічно посперечалося в соцмережах через коронавірус.

Зокрема, чоловік розкритикував новий пост телеведучої в Instagram.

Максим Віторган і Ксенія Собчак hellomagazine.com

Так, на своїй сторінці Собчак написала, що здала аналіз на коронавірус, який підтвердив, що вона не заражена. Також зірка поставила під сумнів статистку, яка з'являється щодо коронавірусу.

"Зробила тест на коронавірус і фотошоп. Коронавірусу немає. Антитіл теж. А фотошоп є. А значить, все краще у мене попереду! А взагалі зараз всі так спекулюють різною статистикою, що я з нетерпінням чекаю єдиних даних, які складно підробити і "інтерпретувати". Рівень смертності 20-го року. І 2019. І порівняти. Цікаво, кого всі кинуться звинувачувати в мудизмі та економічному краху, якщо глобально цей показник не зміниться?", – написала Ксенія.

Однак пост телеведучої обурив Віторгана. У коментарях він написав:

"Тобто, ти не підтримуєш, так званий, карантин, "сидіть вдома", електронні перепустки й ось це все?! Ти не вважаєш, що дані по смертності (припустимо) стали такими завдяки грамотній і самовідданій політиці Московського керівництва?"

Втім, Собчак не стала ігнорувати висловлювання колишнього чоловіка й різко відповіла в коментарях:

"Не перетворюйся, будь ласка, на Тіну Канделакі. Ключове слово "припустимо". Я не знаю, які це будуть дані, тому ризик скасовувати карантин зараз не виправданий, але я просто ставлю собі запитання "А раптом?". А раптом весь світ на**али? Масштаб і грандіозність подібної афери здаються мені більш захоплюючими для гімнастики розуму, ніж убогі під**бки чиновників".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак негативно висловилася про свою колегу Тіні Канделакі через челленджі в соціальній мережі Instagram. Канделакі не залишилася осторонь і відповіла Собчак, обізвавши її "королевою хайпу".